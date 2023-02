Primarie Pd, file ai gazebo e forte partecipazione

I 403 seggi in Campania sono stati aperti alle 8 e sin dalle prime battute si sono formate file nei luoghi dove il Pd ha installato i seggi per votare il nuovo segretario nazionale.

In lizza Stefano Bonaccini ed Elly Sclhein.

Il popolo delle primarie non si è fatto sfuggire l'occasione per dire la sua e ha partecipato con un'afflueza che - in alcuni casi - ha sorpreso gli stessi organizzatori.

Tutti in fila, con carta di identità e certificato elettorale e una gran voglia di essere protagonisti.