Primarie Pd: primo round a Bonaccini, ma a Napoli vince Schlein

In una Campania in cui i circoli Pd sembrano in larga parte esprimersi per Stefano Bonaccini, la città di Napoli segna il distinguo regalando con il voto dei propri iscritti la vittoria ad Elly Schlein: finisce 898 e 881, un dato politico che marca discontinuità rispetto a quanto i circoli del Partito Democratico hanno fatto registrare nell'area metropolitana partenopea, con il 65% degli iscritti pro Bonaccini.

Alle primarie del 26 febbraio il partito punta ad una partecipazione ancora più larga per eleggere il segretario nazionale. Mentre a Salerno la prima fase delle primarie certifica che la maggioranza degli iscritti ha scelto Bonaccini: 80% in città e più dell84% dei voti in provincia. Elly Schlein è seconda ed oscilla fra il 10 ed il 14%.

Nel Sannio la prima tornata si chiude con una vittoria schiacciante di Bonaccini: la percentuale di consensi si attesta su una media del 75%. Seconda piazza per Schlein, terzo Cuperlo.

Ad Avellino Bonaccini poco oltre il 52%, mentre Schlein si ferma al 35%. Molto più indietro Cuperlo e De Micheli.

Si voterà il 19 febbraio, invece, a Caserta. Il rinvio è arrivato dopo le indicazioni della commissione nazionale del Pd sul taglio di circa 2.000 iscritti irregolari. I quasi cinquemila rimasti potranno scegliere il loro candidato nei circoli una settimana prima del ballottaggio del 26 febbraio.