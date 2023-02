Qatargate, Andrea Cozzolino trasferito a Poggioreale

E’ stato raggiunto, a Napoli, da un mandato d’arresto europeo dopo le dimissioni da una clinica in cui era ricoverato per problemi di salute. A notificarglielo, su delega della procura federale belga, gli uomini del Gico della Guardia di Finanza di Napoli. E’ l’ultima tappa dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate che ha portato in carcere, a Poggioreale, Andrea Cozzolino, europarlamentare del Pd a cui a inizio febbraio era stata revocata l’immunità parlamentare. Nelle ore precedenti all’arresto, la polizia federale belga aveva perquisito la residenza di Cozzolino, a Bruxelles, senza trovarlo, mentre veniva fermato e interrogato Marc Tarabella, tirato in ballo, al pari del collega italiano, dalle dichiarazioni di Antonio Panzeri sulla presunta partecipazione dei due eurodeputati a una rete d'influenza in favore di Qatar e Marocco. Dagli elementi raccolti dai servizi segreti del Belgio pare che Andrea Cozzolino abbia ricevuto direttamente dei fondi dall'ambasciatore del Marocco in Polonia. I reati contestati sono partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione e riciclaggio.