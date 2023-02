Qatargate i, legali di Cozzolino: "Da Panzeri accuse inventate"

È stata rinviata al 14 marzo l’udienza per l’estradizione di Andrea Cozzolino, indagato per corruzione dalla procura belga per la vicenda Qatargate. L’ottava sezione della Corte d’Appello di Napoli ha rilevato l’assenza di una parte importante della documentazione necessaria.

Cozzolino, che si trova ai domiciliari a Napoli e si è presentato in aula stamani, secondo i suoi legali soffrirebbe di una cardiopatia che necessita di condizioni detentive particolari che Bruxelles deve garantire. Assenti nella documentazione inviata dal Belgio anche alcuni stralci resi alla procura dall’ex eurodeputato Antonio Panzeri.

Il prossimo 3 marzo la corte di Bruxelles dovrà decidere sulla carcerazione di altri due indagati: Eva Kaili e Marc Tarabella, ma anche della richiesta di ricusazione mossa dai legali dell’eurodeputato italo-belga verso il procuratore Michel Claise.

Nel servizio le voci dei legali di Andrea Cozzolino: Dezio Ferraro e Federico Conte