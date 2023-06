Raipoesia2022. Diletta D'Angelo

Diletta D’Angelo nasce a Pescara nel 1997. Consegue la Laurea Magistrale in Italianistica, presso l’Università di Bologna.

Nel 2019 viene selezionata come autrice emergente per Ricerca BO- Laboratorio di nuove scritture. Nel 2021 vince il premio Esordi di Pordenonelegge e dallo stesso anno collabora con la casa editrice Industria&Letteratura come social media manager. Nel 2022 vince il premio Ritratti di Poesia.si stampi. È tra i membri fondatori del progetto Lo Spazio Letterario.

La sua prima pubblicazione di versi è “Defrost” (Interno Poesia, 2022). Dal 2023 collabora con la casa editrice Interno Poesia come Ufficio Stampa.