Raipoesia2022. Gianluca Furnari

Gianluca Fùrnari (Catania, 1993) è dottorando in Storia, tradizione e critica dei testi nel Medioevo e nel Rinascimento all’Università di Firenze, dove vive attualmente. Ha esordito con la raccolta Vangelo elementare (Raffaelli, 2015, prefazione di Giuseppe Conte), finalista al Premio Rimini 2015 e vincitrice dei Premi Violani Landi 2016, Fiumicino 2016 e Solstizio 2018; suoi testi sono apparsi sulle ultime antologie edite da Ladolfi e Interno poesia e sono stati tradotti in inglese e galego. Ha al suo attivo testi poetici in latino, tra cui si segnalano l’elegia Ad patrem (su «Poesia» di Luigia Sorrentino) e l’ecloga fantascientifica Leonardus et Saladinus (su «Renascens», 3, 2021). Per la rivista Lay0ut Magazine cura una rubrica di divulgazione e di traduzioni dalla letteratura latina moderna e contemporanea.