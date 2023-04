Raipoesia2022. Imperatrice Bruno

Imperatrice Bruno è nata nel 2001 a Ariano Irpino (Avellino). Studia Economia aziendale all’Università L. Bocconi di Milano.



Nel 2018 esordisce con una plaquette nell'antologia "Vèt de Sol" (Aletti Editore) per poi pubblicare la sua prima monografia "Costellazioni di emozioni" (Aletti editore) a settembre dello stesso anno; si cimenta in due masterclass poetiche con Giulio Rapetti (in arte Mogol) e Francesco Gazzè e nel 2019 vince il 14esimo concorso internazionale di poesia inedita “Dedicato a… Poesie da ricordare”.



Dal 2020 i suoi testi appaiono sul quotidiano ‘la Repubblica’ nella sezione cultura delle regioni Campania, Lombardia, Lazio e Puglia, e in varie antologie.



Nel 2021 pubblica ‘Caratteri Interi’ (Nulla Die Edizioni), con prefazione di Antonietta Gnerre; numerose poesie vengono tradotte in spagnolo, tedesco e inglese e escono in diverse riviste letterarie nazionali (rilevante: il Clandestino) ed internazionali.



Tra queste ultime, il ‘Journal of Italian Translation of New York’, dove, a seguito delle traduzioni presso la Victoria University of Wellington indirizzate da Marco Sonzogni, Imperatrice è l’italiana più giovane nella storia del volume.



Viene conosciuta e apprezzata anche in Colombia giacché appare tradotta sul blog poetico "Vuela Palabras" e sulla rivista nazionale "Raìz Invertida".



Nel 2022 pubblica “Volontà Nobili” (Nulla Die Editore), una silloge dalla poetica più matura, con prefazione di Davide Rondoni e postfazione di Vittorino Curci.



“Volontà nobili” vince il premio San Vito al Tagliamento sezione giovani, “under 35” (2022-2023).