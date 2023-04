Raipoesia2022. Matteo Bianchi

Matteo Bianchi (Ferrara, 1987) si è specializzato in Filologia moderna all’Univesità Ca’ Foscari sul lascito lirico di Corrado Govoni, sul quale ha curato l’Annuario govoniano di critica e luoghi letterari (La Vita Felice, 2020). È giornalista e libraio.

Scrive per “Left” e “Il Sole 24 Ore”, è redattore di Pordenoneleggepoesia.it e dirige il semestrale “Laboratori critici”.



Ha pubblicato le raccolte Fischi di merlo (Premio Turoldo, Edizioni del Leone 2011), L’amore è qualcos’altro (Empirìa, 2013), La metà del letto (Premio Metauro, Barbera 2015) e Fortissimo (Premio Maconi Giovani, Minerva 2019).



Suoi versi sono apparsi in diverse antologie, così nel Quadernario (a cura di M. Cucchi, Lietocolle 2016), e in rivista su “Nuovi Argomenti”, “l’immaginazione”, “Cenobio”, “Gradiva”, “Función Lenguaje”, “Bloc notes”.