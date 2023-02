Rimborsopoli in Regione, cinque condanne e due assoluzioni

Cinque condanne e due assoluzioni: si conclude così, a più di 10 anni dall'avvio dell'inchiesta e a 8 dal rinvio a giudizio, uno dei processi sui rimborsi chiesti da consiglieri ed ex consiglieri della Regione Campania.

Gli imputati rispondevano di peculato. La quarta sezione penale del Tribunale di Napoli, presieduta da Giovanna Napoletano, ha assolto Corrado Gabriele e Carmine Mocerino perché il fatto non sussiste.

Condannati invece a due anni e un mese gli ex consiglieri regionali Enrico Fabozzi e Pasquale De Lucia, e a due anni e due mesi Angela Cortese, Rosaria Anita Sala e Nicola Marrazzo. Per loro è scattata anche l'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici.

Per la Procura gli imputati si sarebbero appropriati in modo illecito dei fondi del Consiglio regionale, in particolare di quelli per la gestione dei gruppi. Il collegio ha anche disposto la confisca delle somme di denaro - pari ad alcune migliaia di euro a testa - che i condannati hanno percepito indebitamente.