Risorsa archeologia

Primo nel 2020 nel censimento I luoghi del cuore del Fai, e' stato restaurato e messo in sicurezza il sito archeologico di Quarto, di assoluta rarita' in tutto il Mediterraneo e legato agli scambi culturali con l'Oriente. Ora si lavora per l'apertura stabile al pubblico.

Nel servizio interviste a Michele Pontecorvo Ricciardi, Presidente Fai Campania e ad Antonio Sabino, Sindaco di Quarto ( Na)