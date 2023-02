Salernitana a Verona: la spinta dei tifosi

Lunedì al Bentegodi Hellas Verona e Salernitana si incontreranno per la quarta volta in serie A. Le statistiche restituiscono due vittorie dei campani e un pareggio nei precedenti con almeno tre gol in ogni sfida.

Certo è che i ragazzi di mister Nicola non staranno a guardare: l'allungo sugli scaligeri vorrebbe dire portarsi a Salerno una bella fetta di salvezza.

Dia scalda i muscoli e punta al pokerissimo personale fuori casa: le sue ultime quattro reti sono arrivate tutte lontane dalle mura amiche. Una curiosità: Federico Bonazzoli ha finora realizzato 12 gol in massima serie con la maglia della Salernitana. Gli basta una rete per superare il mito Marco Di Vaio e diventare, 24 anni dopo, il miglior marcatore granata di tutti i tempi in serie A.

Prima della partenza per Verona, allenamento a porte aperte all'Arechi: l'ultima volta era successo prima della trasferta dell'Olimpico, quando i granata liquidarono 3-1 la Lazio all'Olimpico.

Il classico buon viatico per la terra di Giulietta.