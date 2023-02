Salernitana, operazione sorpasso: con la Juve si va verso il sold out

L'attesa cresce, come la voglia di rompere un altro lungo digiuno. La Salernitana prepara la sfida di martedì contro la Juventus in un clima finalmente sereno grazie al successo della settimana scorsa contro il Lecce.

Ora, però, l'obiettivo è tornare a vincere in casa: l'ultima volta è accaduto il 22 ottobre, 1-0 allo Spezia targato Mazzocchi. Il laterale insieme a Fazio e Maggiore sarà uno degli assenti sicuri, mentre Gyomber al massimo andrà in panchina.

I tifosi hanno ritrovato l'entusiasmo e i dati della prevendita fanno pensare a un possibile sold out: la loro spinta servirà a Davide Nicola per infrangere un tabù, visto che non ha mai battuto i bianconeri né tanto meno Allegri.

Il momento non felicissimo della Vecchia Signora potrebbe indurre il tecnico granata a confermare il 4-3-3 con due ballottaggi aperti: Bohinen-Nicolussi Caviglia a centrocampo, Daniliuc-Bronn in difesa. Tre punti, oltretutto, porterebbero a un clamoroso sorpasso, con la Salernitana davanti alla Juventus in classifica: vale la pena osare.