Salernitana, vale la pena osare: Nicola pensa a Nicolussi Caviglia

Il sapore dell'impresa è troppo gustoso per lasciarselo sfuggire. La Salernitana va in campo domani all'Arechi, ore 20.45, per sfidare la Juventus: battendola, la scavalcherebbe in classifica.

Tre punti da conquistare, tre uomini su cui puntare. Prima del match Guillermo Ochoa riceverà il premio di mvp di gennaio: un mese contraddittorio, chiuso con il successo di Lecce blindato anche dalle parate del messicano.

Hans Nicolussi Caviglia, anche lui acquistato nel mercato invernale, è cresciuto nel vivaio bianconero ed è pronto a prendersi il posto da titolare in cabina di regia ai danni di Bohinen.

Infine Antonio Candreva, perché ha segnato all'andata, perché è anche lui un ex e perché il nuovo modulo, un 4-3-3 che in alcune situazioni si trasforma in 4-4-2, di sicuro lo favorisce evitandogli un lavoro sfiancante in fase difensiva.

Davide Nicola terrà la rifinitura alle 15 e scioglierà gli ultimi dubbi di formazione, i tifosi avranno ancora un giorno per regalare alla squadra il sold out acquistando gli ultimi biglietti disponibili tra distinti e tribuna.