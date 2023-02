Salernitana, rinascita targata Ochoa-Candreva

Tre punti, tre gol, tre protagonisti. La Salernitana è risorta e scegliere gli uomini chiave della vittoria contro il Monza non è complicato: Paulo Sousa, innanzitutto. L'allenatore ha insistito su modulo e filosofia, ma ha cambiato interpreti e posizioni rispetto al debutto con la Lazio. E qui entrano in gioco gli altri personaggi principali: Memo Ochoa ha rilevato Sepe tra i pali e con almeno due interventi provvidenziali ha salvato i granata; Antonio Candreva ha ribadito che se non lo costringono a giocare a tutta fascia, come quinto, è ancora in grado di fare la differenza. Per lui un assist, un gol e tanto altro.

Piatek è l'unica nota stonata di una sinfonia perfetta, nella quale sono rientrati finalmente anche Mazzocchi e Maggiore. Il polacco non segna dal 5 novembre: quando finirà di sbagliare gol a porta vuota la resurrezione sarà completa.