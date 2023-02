Anziano travolto da uno scooter, muore sul lungomare di Salerno

Stava attraversando le strisce pedonali del lungomare Marconi, quando è stato travolto da uno scooter piombato ad alta velocità. E' morto così, poco prima delle 8 di questa mattina, un anziano originario di Roccadaspide, nel Cilento, classe 1938, terza vittima della strada a Salerno nel giro di poche settimane.

Il corpo dell'anziano è stato sbalzato a dieci metri di distanza e a nulla è servito l'arrivo dell'ambulanza. L'uomo, ferito gravemente alla testa, era già morto. Condizioni preoccupanti anche per l'investitore, un salernitano del 1967 subito ricoverato in codice rosso all'ospedale Ruggi D'Aragona.

Solo 10 giorni fa a perdere la vita era stata una ricercatrice straniera dell'università, all'angolo del teatro Verdi. Anche per questo il Comune valuta di abbassare a 30 chilometri orari il limite su alcune tratte urbane. Ma non basta. Per il sindaco di Salerno Enzo Napoli, giunto sul posto durante i rilievi della Municipale, anche la cittadinanza deve fare maggiore attenzione al rispetto delle regole. Anche perché l'ultimo incidente è avvenuto su un attraversamento pedonale evidenziato con segnaletica verticale e luminosa. Che in questo caso, però, non è servita a evitare la tragedia.