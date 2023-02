San Valentino, dove festeggiarlo (e quanto costerà ai campani)

Fate l'amore, non fate la guerra. Un motto tornato in auge, visti i tempi. E allora mai come quest'anno ha senso celebrare San Valentino, patrono degli innamorati. Soprattutto in Campania, dove c'è uno dei due Comuni che in Italia gli sono dedicati, San Valentino Torio. Tra le cui strade, la ricorrenza è presa molto sul serio. E c'è anche chi è in grado di rievocare le origini della tradizione.

Amata da tanti, detestata dai single e da chi se la dimentica andando incontro a furiose litigate, la festa degli innamorati resta un evento centrale dell'anno. E così sono molti gli appuntamenti dedicati alle coppie. Alcuni musei offrono la formula d'ingresso del 2x1, dalle Gallerie Italiane di via Toledo al Palazzo Reale, sulla costiera c'è la rassegna Sorrento in Love, tra luminarie e spettacoli. E al Chocoland del Vomero un cuore di cioccolato di cento chili accoglie i visitatori.

Perché, è inutile negarlo, negli anni la festa è diventata anche un affare. Solo tra cene e piccole lune di miele, secondo Confcommercio gli innamorati campani spenderanno oltre duecento milioni di euro. Ma va bene così. Festeggiare l'amore, una volta l'anno, non ha prezzo.

Nel servizio di Carlo Solimene l'intervista a don Alessandro Cirillo realizzata da Rino Genovese