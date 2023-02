L'avventura di LDA, undicesimo in classifica

Termina all’undicesimo posto l’avventura sanremese di LDA, al secolo Luca D’Alessio, e della sua “Se poi domani”, scritta insieme al cugino Francesco, che ne ha diretto l’orchestra. Il figlio d’arte era l’unico cantante campano in gara in un’edizione della kermesse canora in cui è stato omaggiato, per i suoi 70 anni tra le note, Peppino Di Capri. Recordman di apparizioni all’Ariston, ben 15, ha ricevuto il premio alla carriera. Tanta Napoli anche tra gli ospiti, a partire da Massimo Ranieri, protagonista due volte, prima insieme ad Albano e Gianni Morandi, la seconda con Rocio Munoz Moralez, e poi Alessandro Siani e Luisa Ranieri, che ha incantato nella serata finale. Sul palco anche i ragazzi della serie Mare Fuori e il piccolo Mario Di Leva, sugli schermi Rai con la serie, anche questa ambientata a Napoli “Resta con me”, che ha regalato un sorriso, in particolare ai tifosi azzurri.