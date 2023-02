Santa Maria Capua Vetere, il processo si ferma per un mese

Si ferma almeno per un mese il processo sulle presunte violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: dal 14 febbraio prossimo il giudice a latere non sarà più magistrato ordinario e quindi sarà necessario un interpello, una specie di concorso esterno per scegliere il sostituto.

Il presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Gabriella Maria Casella ha assicurato tempi breve al presidente della Corte di Assise Roberto Donatiello, che ha fissato la prossima udienza all'8 marzo.

L'udienza ha riportato in primo piano le polemiche sulle intercettazioni e i contenuti che devono essere utilizzati. Con una seconda ordinanza, la corte ha restituito alla pubblica accusa le trascrizioni delle clonazioni dei telefonini, computer e intercettazioni.

Secondo la corte nel fascicolo dell'accusa sono confluiti, insieme a quelli utilizzabili, dati sensibili sui quali vige la più stretta privacy.