Pestaggi nel carcere di Santa Maria, il processo va avanti. Ma a rilento

Il processo sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere va avanti per i 105 imputati. La Corte di Assise ha respinto la tesi di illegittimità costituzionale di alcuni avvocati difensori. Il processo, tuttavia, subirà un rallentamento, perché va nominato un nuovo giudice a latere dopo l'addio di Alessandro De Santis. Intanto c'è il no della corte alle testimonianze di Draghi, Cartabia e Bonafede per evitare la spettacolarizzazione.