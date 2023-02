"Maradonata" di Kvara, magia di Osimhen: la coppia d'oro che fa volare il Napoli

Una “maradonata” di Kvaratskhelia e una perla di Victor Osimhen regalano al Napoli la ventesima vittoria in campionato: il 2-0 sul campo del Sassuolo è frutto di un'altra grande prova con gli unici nei di non aver chiuso la partita nella ripresa, malgrado le occasioni, e il cambio tardivo di Osimhen, uscito acciaccato. Ma il nigeriano non preoccupa.