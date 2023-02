Spalletti cambia il Napoli: Elmas pronto per il Sassuolo

Il Napoli scende in campo alle ore 20.45 contro il Sassuolo per la 23esima giornata di Serie A. Luciano Spalletti festeggia le mille panchine in carriera e, in vista della trasferta di martedì contro l'Eintracht Francoforte per l'andata degli ottavi di Champions, stasera farà ricorso al turnover: Eljif Elmas tra i maggiori indiziati per giocare titolare. Mancherà Raspadori, infortunato.