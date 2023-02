Scontri a Francoforte, arrestati 36 ultras tedeschi

Trentasei tifosi arrestati, tutti tedeschi, rilasciati dopo poche ore dalla polizia. I timori della vigilia erano fondati: non è stata una trasferta facile, quella di Francoforte, per la tifoseria napoletana.

Un clima molto teso visto anche il gemellaggio dell'Eintracht con l'Atalanta. Già nei giorni scorsi erano comparsi in città alcuni adesivi a sfondo razzista.

I sostenitori azzurri sono stati scortati dalla polizia per le strade del centro ma non è stato sufficiente.

Nel pomeriggio gli ultras tedeschi si sono scagliati contro i tifosi del Napoli in un locale. Una modalità non nuova per una frangia della tifoseria dell'Eintracht, che pochi mesi fa aveva operato in maniera analoga contro alcuni tifosi inglesi in un pub.

Poche ore dopo un nuovo agguato. Circa 150 ultras tedeschi hanno attaccato minibus e veicoli con tifosi italiani: lanci di pietre e bottiglie verso i sostenitori azzurri diretti alla Deutsche Bank Park. I napoletani hanno reagito, si è registrato qualche ferito lieve.

Gli scontri sono continuati all'interno dello stadio, ma questa volta hanno visto protagonisti solo i napoletani con una rissa nel settore ospiti.

Per la gara di ritorno, prevista il 15 marzo, a Napoli sono attesi circa duemila tifosi tedeschi: l'allerta in città sarà massima.