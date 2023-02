Senza stipendi e prospettive, la protesta dei dipendenti Softlab

Senza stipendi da tre mesi e prospettive i 250 dipendenti della Softlab sfilano in corteo dalla sede di Caserta alla prefettura della città.

La speranza per far fronte all'assenza di commesse è un prestito di Invitalia. Anche di questo si discuterà il 13 febbraio nell'incontro al Ministero delle imprese e del Made in Italy.