Senzatetto morto per il gelo, dormiva in strada

Aveva tra i 30 e i 40 anni ed era di origine nordafricana. Trovato senza vita questa mattina in piazza Enrico De Nicola a Napoli, in un giaciglio improvvisato, che aveva preparato per affrontare la notte.

Con sé nient'altro che le coperte e due arance.

Sarà l'autopsia ad accertare le cause del decesso: dalle prime ricostruzioni sembra che l'uomo - un senza fissa dimora, ritrovato senza documenti - sia morto a causa delle rigide temperature della notte.

Uccisi dal freddo e dalla solitudine: sono una trentina in tutta Italia i clochard morti da inizio anno.

Un'emergenza invisibile. Oltre 2mila, secondo le stime del Comune di Napoli, i senzatetto in città. Proprio nelle ultime settimane, a causa dell'abbassamento delle temperature, si erano moltiplicati gli sforzi da parte di istituzioni e associazioni. Anche con l'apertura straordinaria della stazione della metropolitana “Museo”, con 90 posti letto in più destinati ai senza fissa dimora.