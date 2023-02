L'Avellino vince a Potenza, pari tra Giugliano e Messina

Primo successo nel 2023 per l'Avellino che sbanca il Viviani di Potenza e si rilancia in chiave play-off. Il finale recita 4-2 per la squadra di Rastelli che in porta ritrova Pane e in attacco schiera dal primo minuto Marconi, acquistato in chiusura di mercato dal Sudtirol. Avellino in vantaggio al 13esimo con Russo. Poi è proprio Marconi a firmare il 2-0. Il Potenza reagisce e, a cavallo tra i due tempi, rimonta grazie alla doppietta di Caturano. Poi però l'Avellino torna a premere sull’acceleratore e piazza i due colpi decisivi con Benedetti - altro nuovo acquisto - e ancora Marconi.

Al Partenio-Lombardi, il Giugliano pareggia per 2-2 col Messina. Siciliani ancora in zona playout ma lanciatissimi dal ritorno in panchina di Raciti. Il Giugliano parte forte e al 38° è già sul 2-0 grazie alle reti degli ex Salvemini e Rondinella. Prima dell'intervallo, accorcia le distanze Balde. Prologo al pareggio di Berto al 56°. Nel finale proteste gialloblu per un gol annullato per fuorigioco a Poziello.