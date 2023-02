Serie C, turno nero per le campane

Tante recriminazioni per la Juve Stabia: nella sfida contro il Taranto dell'ex Capuano finisce 0-0.

La partita si accende nel finale: occasionissima per D'Agostino che tira a lato. Nel finale palo di Pandolfi a porta vuota.

La Turris cade 2-0 a Monopoli. L'espulsione di Di Nunzio indirizza il match. Al 59' Mulè insacca sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Passano dieci minuti: il cross di Viteritti sorprende i corallini e la telecamera. Non Giannotti che raddoppia.

Sconfitta anche per il Giugliano, 2-0 contro il Monterosi. Ospiti in vantaggio al 37mo: Tonin per Costantino che appoggia in rete.

Nel finale succede di tutto: al 90mo Alia atterra Salvemini. Rigore ed espulsione, ma i cambi sono finiti. In porta va un centrocampista, Parlati, che indovina l'angolo e para. Il Giugliano si sbilancia, Viscovo abbandona i pali per un corner e il Monterosi ne approfitta per il secondo gol con Tolomello.

Niente da fare per la Gelbison nella sfida salvezza contro il Messina, alla quarta vittoria nelle ultime 7. Ospiti subito in vantaggio con Kragl. Al 16mo pareggia De Sena dalla lunga distanza.

Nella ripresa è ancora Kragl a decidere l'incontro: ne salta due, sinistro imprendibile all'angolino.

Perde anche l'Avellino a Cerignola. Al 21' rigore per i padroni di casa: Pane intuisce la conclusione di Achik. Nella ripresa irpini in vantaggio con Russo da posizione defilata.

Il Cerignola pareggia con Achik al 60'. Dieci minuti dopo rimonta completa, ancora Achik che fa doppietta. Malcore in contropiede segna il 3-1.