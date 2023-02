Servizio civile, il 20 febbraio scade il bando per 12 mila posti in Campania

Ogni anno tra gli 8 e i 9 mila giovani campani tra i 18 e i 28 anni scelgono di dedicare un anno della loro vita all’esperienza del servizio civile. Attività di volontariato, retribuita dallo stato, in ambito sociale, culturale, ambientale o sanitario. Quest’anno, grazie ai fondi del PNRR il bando per le candidature è il maggiore mai realizzato, con più di 12mila posti a disposizione degli oltre 71.500 in tutta Italia.

Il servizio civile nasce nel 1972 come alternativa alla leva militare e in questi oltre 50 anni si è evoluta come esperienza di volontariato in enti, associazioni, fondazioni, complementare all’attività di studio o lavorativa con un impatto reale all’interno delle realtà in cui operano i ragazzi.

La Campania è la Regione con il maggior numero di richieste per il servizio civile in Italia. Per le iscrizioni, vista la grande disponibilità, la scadenza del bando è stata prorogata al 20 febbraio.

Nel servizio le voci di Enrico Maria Borrelli, presidente Fondazione Amesci e Alessandro Pepino, delegato a disabilità e DSA dell'Università Federico II di Napoli e responsabile di ateneo del progetto di servizio civile.