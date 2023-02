Si conclude il Nauticsud

La lettera di apprezzamento di Giorgia Meloni, la promessa del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi di aprire un tavolo tra le istituzioni per assecondare la costruzione di una marina da diporto che in città manca, la presenza del ministro del Turismo Daniela Santanchè, che ha riconosciuto che nel capoluogo alcuni banchieri vogliono investire sulle imprese: il Nauticsud della 49ma edizione è stato un successo. Per i 50 anni si prospetta la realizzazione di un vero e proprio expo del mare.

Nel servizio le voci di Gennaro Amato, presidente Afina, e Remo Minopoli, presidente Mostra d'Oltremare