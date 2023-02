Soccavo, forti tensioni tra clan

Colpi di arma da fuoco, durante la notte, contro un centro scommesse in Via del Maratoneta a Soccavo. Immediato l'intervento dei carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli che indagano su diversi fronti. Non si esclude, però, che nei pressi del locale possa esserci l'abitazione di pregiudicati destinatari dell'intimidazione. Le indagini dovranno chiarire dinamica e matrice grazie anche alle immagini delle telecamere pubbliche e private presenti in zona.

Solo il 13 novembre scorso, diversi colpi di pistola furono esplosi in via dell'Epomeo, sempre a Soccavo. Cinque bossoli a salve furono rinvenuti all'altezza della clinica Villa Cinzia. Un'area, quella ad ovest della città, che da mesi registra forti tensioni tra i sodalizi criminali che si contendono il territorio.

Prima gli scontri a Pianura tra i Carillo-Perfetto e i Marsicano-Calone-Esposito, poi i tentativi di ricostruzione del clan Grimaldi. Auto in fiamme, invece, ad Ercolano in corso Resina. Le fiamme, spente dai Vigili del fuoco di Torre del Greco hanno distrutto una Fiat Panda di proprietà di una 40enne incensurata. I carabineri della tenenza di Ercolano indagano per chiarire l'origine del rogo.