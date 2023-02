Spaccio di coca e hashish e riciclaggio, colpo al clan Mazzarella

Continua la stretta al clan Mazzarella: i carabinieri di Napoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Napoli nei confronti di 24 persone. Nove di loro sono già in carcere per altre cause.

Droga, armi, estorsione, riciclaggio di denaro le principali attività sotto la lente della Direzione distrettuale antimafia. Nell'elenco figura, tra gli altri, Ciro Mazzarella fermato lo scorso 7 dicembre insieme agli altri due boss della famiglia e Salvatore D'Amico, altro vertice del gruppo. Tra i quartieri di San Giovanni a Teduccio e Ponticelli e in provincia, tra San Giorgio a Cremano e Portici, l'associazione camorristica portava avanti i suoi affari, gestendo le principali piazze di spaccio dell'area orientale di Napoli e controllando anche il contrabbando di tabacco.

Significativo l'interesse per gli idrocarburi: le mani dei criminali si sono allungate sul mercato dei carburanti con l'estorsione nei confronti di un imprenditore del settore e con l'acquisizione di un distributore di benzina nei pressi dello stadio Maradona a Fuorigrotta, finito sotto sequestro. Le indagini hanno permesso di documentare anche, a San Giovanni a Teduccio, la contrapposizione armata del clan con il gruppo dei Silenzio, dell'Alleanza di Secondigliano.