Sport e sociale, da Scampia l'appello di Gianni Maddaloni

La Star Judo Club è una fucina di campioni a Scampia sotto la guida del maestro Gianni Maddaloni.

Sul tatami della palestra si sono rialzati e sono caduti campioni olimpici: Susy Scutto andrà a Parigi 2024. Ma in questa struttura ci sono tante storie di riscatto, persone affidate dai servizi sociali e dal Tribunale dei Minorenni.

Un luogo di formazione di minori a rischio. Tutto questo non è bastato però a scongiurare una bolletta per canoni di locazione non pagati in 12 anni per quasi 385mila euro.

Nel servizio l'intervista a Gianni Maddaloni.