Stop ai bonus edilizia, soluzioni per lo sblocco dei crediti. I costruttori: 'Soddisfatti a metà'

Dopo il decreto legge che ha messo fine ai bonus per lavori di ristrutturazione e di efficienza energetica, il settore edilizio chiede chiarezza. Bloccata la cessione del credito e lo sconto in fattura per i bonus fiscali, la detrazione in dichiarazione dei redditi diventa l'unica opzione per chi avvia nuovi lavori. Ma resta il nodo delle imprese che hanno crediti sospesi e l'allarme dei sindacati per le ricadute occupazionali nei cantieri.

Ieri un incontro tra governo, banche e associazioni di categoria, ha Ipotizzato soluzioni allo sblocco dei crediti cosiddetti incagliati, che le ditte non riescono a farsi liquidare dal sistema creditizio. 19 miliardi di cui, si stima, 6 in Campania.

Due le possibili soluzioni individuate dal governo: far sì che le banche acquistino i crediti di imposta delle imprese, compensandoli con le tasse degli F24 e confermare la cessione del credito solo per lavori post sisma e per famiglie a basso reddito. Parzialmente Soddisfatti i costruttori campani che chiedono soluzioni rapide.

nel servizio di Francesca Coppola interviste a Sabatino Nocerino, Presidente CNA Edilizia Campania

e a Angelo Lancelotti, Presidente ANCE Napoli