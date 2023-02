Strade, porto, montagna: i fronti aperti per la ricostruzione di Casamicciola

Semaforo verde per la completa riapertura della provinciale 270, meno di due mesi fa percorribile solo dai mezzi di soccorso per la tragica alluvione del 26 novembre, torna fruibile alla circolazione veicolare, unendo, di nuovo, l’isola di Ischia.

Tanti i fronti su cui sta lavorando il commissario straordinario: questo pomeriggio sopralluogo in via Celario per verificare l’avanzamento della messa in sicurezza delle strutture pericolanti. Vi è inoltre da risolvere la questione porto, il cui batimetro si è alzato a causa dei residui franosi. A tal proposito, a giorni arriverà un’ordinanza che permetterà ai privati di fruire di massi e tronchi precipitati dalla frana per la costruzione di muretti a secco, atti a prevenire nuove slavine di fango. Bisogna accelerare in vista della stagione estiva e così a Milano il Ministro del Turismo Daniela Santanché ha inaugurato i nuovi treni della linea 5 della metropolitana, dedicati alla promozione dell’Isola: #ThisisIschia.

Nel servizio le voci della commissario prefettizio di Casamicciola Terme Simonetta Calcaterra e del commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini.