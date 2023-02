Superbonus, l'allarme dei costruttori: "Stretta iniqua, rischiamo il fallimento"

Il volume economico generato dalla misura del superbonus 110% in Campania è superiore alla media nazionale, come confermato i dati. Così la stretta decisa dal Governo non viene accolta bene dagli operatori del settore che parlano di iniquità e di crisi del rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini, anticipando la possibilità di numerosi contenziosi. Nel servizio l'intervista ad Angelo Lancellotti, presidente dell'Ance Napoli.