Superbonus, il governo difende la scelta

Il decreto di tre articoli sul Superbonus è arrivato in Gazzetta Ufficiale. Il blocco alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura è già operativo.

Uno scossone che ha acceso la polemica politica e ha scatenato la reazione di sindacati, imprese e professionisti.

Il governo difende la sua scelta. “Si doveva intervenire per arginare una situazione abnorme con 110 miliardi per il Superbonus che gravavano sulle casse dello Stato - ha spiegato il viceministro dell'Economia Maurizio Leo - Lo abbiamo fatto attraverso un intervento mirato a evitare che gli enti locali potessero acquistare questi crediti generando ulteriori difficoltà nei loro bilanci. Anche i mercati ci avrebbero creato grandi problemi. Siamo pronti a incontrare le associazioni di categoria e i professionisti per cercare nuove soluzioni perché abbiamo a cuore le esigenze delle imprese”.

E proprio alla politica chiede risposta il mondo delle professioni. Alle richieste dei settori che gravitano attorno al mondo dell'edilizia si aggiunge quella dei commercialisti: “Lo stop favorisce sicuramente le casse dello Stato ma mette in seria difficoltà le aziende del settore edile che rischiano di trovarsi improvvisamente scoperte di fronte agli investimenti sostenuti", ha evidenziato il numero uno dell'Odcec Napoli Eraldo Turi.

Nel servizio le interviste a Maurizio Leo, viceministro dell'Economia e delle Finanze, e a Eraldo Turi, presidente dell'Ordine dei commercialisti di Napoli.