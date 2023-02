Svimez, al Sud meno risorse per la scuola

Un paese, due scuole. Un divario strutturale che innesca fenomeni pericolosi come la dispersione scolastica e il disagio di quei giovani del Sud ai quali vanno meno servizi e meno investimenti. I numeri parlano chiaro: negli ultimi dieci anni il calo è stato del 30%. La mesa per alunno in media al Sud è inferiore rispetto al nord di oltre 300 euro. Nel Mezzogiorno, circa 650mila alunni delle scuole primarie non beneficiano di alcun servizio mensa. In Campania se ne contano 200mila (l'87%).

Dalla casa di vetro, struttura che nel cuore di Napoli Forcella offre a bambini e ragazzi un punto di riferimento per non sentire il richiamo della strada, l'allarme è: per fare uguaglianza serve fare della scuola una priorità.

Nel servizio le interviste a Luca Bianchi, direttore generale Svimez, Adriano Giannola, presidente Svimez e Antonio Lucidi, vicepresidente L'Altra Napoli Onlus.