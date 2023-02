Testa alla Champions

Si volta pagina. Con il Sassuolo la ventesima vittoria in campionato su 23 partite disputate: la distanza sull'Inter, che ieri sera ha battuto l'Udinese 3-1, resta di 15 punti. Il Napoli parte per Francoforte consapevole della sua forza.

I tedeschi, detentori dell'Europa League, sono quinti in Bundesliga, in piena lotta per la qualificazione Champions. Attenzione a Kolo Muani, il francese è già a quota 15 gol in stagione.

A proposito di cannonieri, Victor Osimhen ha tranquillizzato tutti: in Champions ci sarà, punto di riferimento di un Napoli che dovrebbe giocare con la formazione tipo. Attesi al rientro Rui, Zielinski e Lozano.

Dirigerà l'incontro il portoghese Artur Dias.

Scende in campo tra pochi minuti la Salernitana: contro la Lazio di Sarri e Lotito via all'era Paulo Sousa. Il tecnico portoghese ha avuto pochi giorni per instillare nel gruppo i suoi principi ma c'è curiosità per una squadra che secondo le intenzioni del nuovo allenatore affronterà gli avversari con concetti diversi rispetti al passato. Distanze ridotte tra i reparti, più attenzione al pressing e alla gestione del possesso.