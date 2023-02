Trasporti, un'altra giornata difficile

Martedì nero per la linea 1 della metropolitana di Napoli. Dalle 9.15 alle 16.55 oggi il servizio sarà sospeso sull'intera tratta Piscinola-Garibaldi. Si tratta di una delle sospensioni programmate per consentire le prove tecniche del nuovo treno, impossibili al momento in orario notturno a causa dell'agitazione dei collaudatori dell'agenzia nazionale sulla sicurezza nazionale.

Un'altra giornata di disagi per i pendolari: purtroppo non la prima. Meno di una settimana fa, giovedì scorso, ancora una chiusura per il metro' cittadino e ieri per problemi tecnici il servizio sulla tratta Dante-Garibaldi è stato sospeso per 7 ore.

Non la prima e neanche l'ultima. Venerdì 17 febbraio l'organizzazione sindacale Usb ha già proclamato uno sciopero di 24 ore che metterà a rischio i trasporti cittadini.

Intanto oggi le ultime partenze sono previste da Piscinola alle 9.12 e da Garibaldi alle 9.16. La ripresa del servizio a partire dalle 17. Durante la sospensione sarà possibile ricorrere a servizi di superficie alternativi.