Truffa bonus cultura, 9 misure cautelari

Convocati in una libreria di Ercolano, invitati a monetizzare una parte del bonus cultura da 500 euro fingendo di acquistare libri.

Truffa da 2.850mila euro che avrebbe coinvolto, tra il 2017 e il 2019, 5852 neodiciottenni.

Per ora 9 misure cautelari, 3 in carcere, 2 ai domiciliari, 4 con obbligo di dimora. Il bonus destinato ai diciottenni dal Mibact, il ministero dei Beni e delle attività culturali divenuto nel 2021 Mic, ministero della Cultura, è utilizzabile in varie attività: biglietti di cinema, teatro, concerti, visite a luoghi culturali, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici, corsi di teatro o lingue straniere.

I ragazzi venivano individuati da Caf e altre strutture su banche dati e portati nella libreria di Ercolano, ora sequestrata.

A loro si chiedeva, secondo la ricostruzione degli inquirenti, di prestarsi alla truffa della falsa vendita di libri e altri servizi in cambio di una percentuale sui rimborsi chiesti poi al ministero, la metà del bonus, erogata attraverso carte di credito prepagate. Gli accertamenti della guardia di finanza sono partiti proprio dall'eccesso di ricariche effettuate in pochi mesi dalla libreria.

Nell'inchiesta della Procura di napoli si ipotizza il reato di associazione per delinquere finalizzata alla truffa. Le verifiche vanno avanti.