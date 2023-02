Truffa alla Totò in via Petrarca: 20 euro per una foto

Deve aver ispirato un parcheggiatore abusivo la geniale trovata del principe della risata in "Totò Truffa". Tariffa extra per i turisti che - in via Petrarca a Napoli - gli chiedevano di scattare loro una foto con lo sfondo del Vesuvio, oltre al parcheggio dell'auto. A scoprirlo carabinieri con un'operazione la scorsa notte in alcune strade della città - contro il parcheggio selvaggio e illegale. Quattro le persone denunciate a Posillipo, tra i quali il fotografo a pagamento.

Dieci identificate nel quartiere Bagnoli dove - fuori dai locali della movida - applicavano un tariffario variabile per la sosta delle vetture , spesso sistemate invadendo anche i marciapiedi. A seconda del tipo di automobile gli automobilisti versavano: 20 euro per un auto sportiva, 10 per scooter e moto. Due infine, i parcheggiatori abusivi denunciati a Fuorigrotta e Viale Augusto.

I controlli dei carabinieri insieme ai colleghi del Nil e del Nas, hanno riguardato anche diversi bar e pub: 100 chili di alimenti sequestrati e quattro lavoratori in nero scoperti.