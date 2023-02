Ventuno migranti sbarcano al porto

Sono 21 i migranti sbarcati al porto di Salerno, soccorsi dalla nave mercantile “Eco-Adriatica”. Tra loro tre minori, figli delle due donne presenti nel gruppo; a bordo della piccola imbarcazione partita dalle coste del nord Africa e forse diretta in Sardegna, c'era anche un gattino.

Sono tutti in buone condizioni di salute. La macchina dell'accoglienza allestita dalla Prefettura di Salerno ha organizzato i controlli sanitari e di polizia di frontiera, provvedendo anche ad una prima sistemazione in città per i 21 rifugiati.