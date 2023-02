Verso Eintracht-Napoli. Spalletti: "In campo senza paura"

"Per me giocare una partita di Champions è come una festa, i regali sono lì a disposizione, vedremo se riusciremo a scartarli". Da Francoforte predica concentrazione Luciano Spalletti, nella conferenza che precede gli ottavi di finale di Champions Leauge tra Eintracht e Napoli.

"L'auspicio è che si riesca a fare la partita che il Napoli sa fare, prendendola in mano, facendo gioco, provando ad andare in gol, comandando la gara",questi calciatori se lo sono meritati sul campo di giocare queste partite. È dallo scorso anno che cerchiamo di lavorare per raggiungere questi obiettivi". La conferenza stampa comincia in ritardo. E allora è il presidente De Laurentiis a intrattenere i giornalisti. "Il segreto di questo Napoli? E' quello di giocare divertendosi- dice il patron azzurro- Non mi meraviglio della competitività della squadra. Competitivi lo siamo sempre stati e soprattutto onesti".