Vertenza Montefibre, sit-in degli ex. Sollecito al Governo per un accompagnamento alla pensione

Tornano i blocchi degli ex dipendenti della Montefibre di Acerra all'ingresso del sito che oggi ospita altre aziende. Una vertenza che va avanti da 19 anni.

Prima la cassa integrazione, poi la mobilità in deroga. Sono rimasti in 125, tutti sotto sorveglianza sanitaria per aver respirato amianto e altre sostanze tossiche. Nel tempo, molti sono morti di cancro e mesotelioma.

Nuovo incontro in prefettura a Napoli per chiedere un confronto con il governo e sollecitare l'accompagnamento alla pensione

Nel servizio le interviste agli ex dipendenti della fabbrica.