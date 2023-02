Ciak si gira... al Mann

Allo stupore di Cathy, interpretata da Ingrid Bergman, di fronte ai capolavori del Mann fa da contrappunto il senso dell'umorismo della guida, Amedeo Maiuri, l'archeologo di fama mondiale che ha legato il suo nome agli scavi di Pompei. Il titolo è Viaggio in Italia ma il film, bello e a lungo incompreso, di Roberto Rossellini fa rotta su Napoli.

Ma torniamo a Cathy, in crisi col marito, e al suo viaggio nei luoghi del mistero, sospesi tra vita e morte: l'antro della Sibilla cumana, la Solfatara di Pozzuoli, il Cimitero delle fontanelle a Napoli. Negli Scavi di Pompei, i coniugi Joyce (lui è l'attore George Sanders) assistono alla ricostruzione di due calchi: un uomo e una donna morti insieme. A Maiori, Alex e Cathy, smarriti nella folla, si ritrovano. Non così Roberto e Ingrid, il cui matrimonio è prossimo alla fine. Ma al Mann la diva svedese è ricordata anche come un'erede del Grand Tour.

GLI ALTRI TITOLI

Negli anni ‘60, Belfagor tiene incollati alla tv, terrorizzandoli con le sue atmosfere gotiche, i baby boomers. Nel ’76 Francesco Rosi, in omaggio a Rossellini, ambienta nelle sale dell'Archeologico il duplice omicidio dell'ispettore Rogas e del leader comunista in Cadaveri Eccellenti. Nel 2017, il Museo entra nel thriller di Ozpetek, Napoli Velata. Nel 2022, Agalma di Doriana Monaco, presentato a Venezia, racconta la vita segreta del Mann.

Nel servizio, la voce di Paolo Giulierini - direttore del Mann