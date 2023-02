Trasforma un circolo in sala slot clandestina: denunciato

Doppio blitz per la guardia di finanza in due differenti quartieri napoletani. A San Lorenzo i militari delle Fiamme Gialle hanno sequestrato otto videopoker illegali in un circolo privato adibito a sala slot clandestina, denunciando il gestore e un avventore. In un altro controllo, a San Giovanni a Teduccio, hanno invece contestato al gestore di una sala scommesse autorizzata la presenza di dieci minorenni, cinque dei quali sorpresi a scommettere.