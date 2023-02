Voragine di Villaricca, iniziati i lavori

L'area della voragine in via Palermo a Villaricca, nel Napoletano, è sotto sequestro, ma sono iniziati i lavori per mettere in sicurezza la zona e consentire alle 26 famiglie allontanate dalle loro case, di tornare nelle loro abitazioni. Quattro mesi dopo il cedimento dell'asfalto, sono infatti arrivati i fondi necessari a rendere operativo il cantiere: circa 150mila euro, attraverso la regione Campania.



Si prevede che i lavori verranno completati in un mese.

Nel servizio le interviste a Ettore Nardi, capo ufficio tecnico del comune di Villaricca (Na) e a Gaetano Sammartino, presidente di Sigea Campania.