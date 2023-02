Qatargate, in mattinata l'udienza sull'estradizione di Andrea Cozzolino

La Corte d’Appello di Napoli si riunirà nella mattinata di martedì per esaminare la richiesta di estradizione da parte delle autorità belghe nei confronti di Andrea Cozzolino, europarlamentare del PD arrestato venerdì scorso con l'accusa di corruzione e riciclaggio, nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate. Secondo gli inquirenti, avrebbe indebitamente ricevuto denaro per esercitare le sue funzioni in modo da favorire gli interessi del Marocco all'interno del Parlamento Europeo. Accuse respinte dagli avvocati di Cozzolino che avevano definito illegittimo l’arresto poiché “basato su un quadro indiziario evanescente e fondato su presunzioni e sospetti, privi di riscontri oggettivi”. La documentazione a sostegno del mandato di arresto europeo non sarebbe ancora disposizione dei legali dell’europarlamentare che per questo motivo potrebbero chiedere di rinviare l’udienza sull’estradizione. Intanto, dopo la notte in carcere tra venerdì e sabato, Andrea Cozzolino ha trascorso nella sua abitazione napoletana la seconda giornata agli arresti domiciliari