Torre Annunziata, ritrovato cadavere in mare: è giallo

Gli inquirenti al momento non escludono alcuna pista. E' un giallo il ritrovamento nelle acque di Torre Annunziata del corpo di un uomo dall'apparente età di 35-40 anni. A dare l'allarme nel tardo pomeriggio alcuni pescatori che mentre percorrevano un tratto di spiaggia in località conosciuta come “le sette scogliere” hanno notato il cadavere in balia delle correnti. Si sono avvicinati e lo hanno recuperato, chiedendo poi l'intervento del 112. I Carabinieri hanno, così, avviato le prime indagini. In tanti si sono assiepati sulle banchine mentre venivano effettuati i rilievi del caso. Intorno al collo dell'uomo una corda. Primo passo dell'indagine, l'identificazione del corpo. Un tatuaggio l'indizio utile per dare un nome all'uomo. Sul tavolo degli investigatori, coordinati dalla Procura di Torre Annunziata, più ipotesi. Al momento si indaga per omicidio. Le prime verità arriveranno dall'esame autoptico. Non si esclude che l'uomo possa essere stato ucciso e poi si sia cercato di farlo sparire gettandolo in mare dopo averlo legato a una pietra.