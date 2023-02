Angela Celentano. L'incredibile somiglianza con la giovane sudamericana aspettando il DNA

Le ultime immagini di Angela Celentano, la bambina di Vico Equense scomparsa a tre anni il 10 agosto del 96 sul monte Faito, sono nel video amatoriale girato poco prima. Per i genitori, Catello e Maria, i colori si spengono nel buio di una notte lunga ventisette anni. Ma ora c'è una nuova pista. In America latina una giovane donna che lavora nel mondo della moda potrebbe essere Angela.

Ha una somiglianza incredibile con una delle sorelle della bambina scomparsa, dice al TgR l'avvocato Luigi Ferrandino. "Quando la signora Maria ha visto la sua foto ha pianto e ha detto: <Questa è mia figlia>. E una delle due figlie dei signori Celentano ha detto a sua volta: <Mamma, ma questa sembro io, sembra proprio una mia foto>".

Tutto parte da un identikit, virale sui social: ricostruisce con la tecnica dell'age progression le sembianze che Angela avrebbe oggi, a circa trent'anni. Arriva una segnalazione. Le ricerche portano alla giovane sudamericana.

Ma la somiglianza non è tutto. L'avvocato Ferrandino, che segue i Celentano, è riuscito a procurarsi campioni del DNA attraverso un suo collaboratore, che in un Paese del Nordeuropa ha incontrato la giovane donna per motivi di lavoro. Il profilo genetico sarà confrontato con quelli di Catello e Maria.

Sono ancora aperte le indagini sulla pista turca ma la Polizia scientifica ha già escluso la compatabilità con la ragazza avvistata sull'isolotto di Buyukada.

Dal Messico la delusione più dolorosa per i Celentano. Una ragazza, Celeste Ruiz, sosteneva di essere Angela. Ma Celeste non esisteva. Qualcuno aveva creato un'identità fittizia con la foto di un'ignara psicologa.

La pista sudamericana riaccende la speranza.