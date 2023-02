Benevento, un punto d'orgoglio ad Ascoli

Finisce con un pareggio senza gol Ascoli-Benevento. Per i sanniti, il punto conquistato serve poco a smuovere la classifica in zona retrocessione: la salvezza resta a due punti di distacco, visto il pari del Venezia e il ko subito dal Perugia. Ma la gara del “Del Duca” può significare molto dal punto di vista motivazionale per la Strega, rimasta per quasi un'ora di gioco in dieci uomini, per l'espulsione al 34' del primo tempo di Riccardo Improta per doppia ammonizione. La squadra di Roberto Stellone è riuscita a resistere agli assalti dei marchigiani, soprattutto negli ultimi dieci minuti di gioco, con i sanniti in affanno. Ma mister Roberto Breda non è riuscito a trovare il cambio vincente, andandoci molto vicino con l'ingresso in campo di Simic che in pieno recupero colpisce di testa la traversa e fa venire il batticuore ai supporter giallorossi.

Poche le occasioni per il Benevento, che nel primo tempo ci prova con La Gumina e Acampora, ma senza creare particolari pericoli alla difesa marchigiana; nella ripresa gli ospiti si fanno vedere dalle parti della porta di Leali solo con El Kaouakibi. Poi l'Ascoli schiaccia il Benevento nella propria metà campo e tenta vari assalti, senza mai riuscire a trovare il gol.

Stellone avrà subito la possibilità di ritrovare i tre punti e allungare la striscia di risultati utili, mercoledì sera, quando il Benevento nel turno infrasettimanale valido per la 27esima giornata di serie B ospiterà al “Ciro Vigorito” il Südtirol.

ASCOLI - BENEVENTO 0-0

ASCOLI (4-3-2-1): Leali; Adjapong (11' st Donati), Botteghin, Bellusci, Falasco; Collocolo, Buchel, Caligara (22' st Proia, 35' st Lungoyi); Falzerano, Ciciretti (22' st Dionisi); Mendes (35' st Simic). In panchina: Bolletta, Guarna, Quaranta, Giordano, Sidibe, Eramo, Tavcar. Allenatore: Breda.



BENEVENTO (4-5-1): Paleari ; El Kaoukibi (17' st Letizia), Leverbi, Tosca, Foulon (25' st Jureskin); Acampora (17' st Pastina), Karic, Viviani, Improta, Tello; La Gumina (25' st Simy). In panchina: Manfredini, Lucatelli, Kuboca, Carfora, Perlingieri, Sanogo, Koutsoupias. Allenatore: Stellone.



ARBITRO: Cosso di Reggio Calabria

NOTE: Espulso al 34' pt Improta per doppia ammonizione. Ammoniti: Improta, Leverbe, Proia, Lungoyi. Angoli: 7-5. Recupero: 2'; 6'.